Irlanda de Nord vs România (21:45) / Speranța urcării în urna a doua la tragerea la sorți a preliminariilor pentru CM 2022

România mai are un singur obiectiv pe care l-ar putea atinge după meciul cu Irlanda de Nord, ultimul din Liga Națiunilor. Un succes al tricolorilor la Belfast împreună și cu un joc al rezultatelor ar putea duce echipa lui Mirel Rădoi în urna a doua a tragerii la sorți a preliminariilor pentru Mondialul din 2022. Meciul va începe la ora 21:45, urmând să fie LiveText pe HotNews.ro și în direct pe ProTV.





Echipe probabile:





Irlanda de Nord: McGovern - McLaughlin, Cathcart, Evans, Lewis - Dallas, McNair, Smith, McCann - Magennis, Washington. Antrenor: Ian Baraclough





România: Tătărușanu – Nedelcearu, Mitrea, Toșca – Cr. Manea, Bicfalvi, R. Marin, Camora – Man, Alibec, Al. Maxim. Antrenor: Mirel Rădoi





Stadion: Windsor Park (Belfast), capacitate 18.615 de locuri







Arbitru: Sandro Scharer / Asistenți: Jan Köbeli, Jonas Erni (toți din Elveția).







Tricolorii pot ajunge în urna a doua a tragerii la sorți a preliminariilor pentru CM 2022 din Qatar pe ultima sută de metri (momentan, pe locul 20 se află Rusia).







Cum ajunge România în urna a doua:

Victorie la Belfast, iar Rusia nu se impune la Belgrad contra Serbiei. Remiză cu Irlanda de Nord, iar Rusia pierde în Serbia. Gazdele vin după patru înfrângeri consecutive, iar singurul punct adunat în grupa de Liga Națiunilor este tocmai împotriva României (1-1 pe Arena Națională.

Gazdele vin după patru înfrângeri consecutive, iar singurul punct adunat în grupa de Liga Națiunilor este tocmai împotriva României (1-1 pe Arena Națională.





De știut:

România nu a obținut niciodată victoria la Belfast: două înfrângeri și o remiză. Tricolorii pot încheia grupa chiar pe locul al doilea: victorie cu Irlanda de Nord și un succes <la masa verde> împotriva Norvegiei, plus un rezultat favorabil în duelul Austria vs Norvegia. Rezultatul partidei cu nordicii este la mâna forului european (UEFA). Tricolorii vor juca cu banderole negre la Belfast şi se va ţine moment de reculegere, în memoria victimelor incendiului de la Spitalul Piatra Neamţ. La partida de la Belfast pot asista aproximativ 1000 de spectatori. Ce spune Mirel Rădoi







"Dacă luăm fiecare meci în parte nu e ceva atât de rău, nu e un an negru. Dacă ne gândim că am pierdut calificarea la EURO, durerea e mare și pare un an negru.







Pentru mine nu e așa de negru, mai ales cu o victorie mâine seară (n.r. miercuri). La noi la români, prima și ultima impresie contează şi cred că am termina anul într-un mod pozitiv câştigând aici, cu atât mai mult cu cât ar fi prima oară" - Mirel Rădoi.





Divizia B, Grupa 1





Meciurile zilei





Austria - Norvegia

Irlanda de Nord - România







*Ambele de la 21.45







Clasament:

*fără rezultatul meciului România vs Norvegia care va fi stabilit de UEFA



1. Austria (8-5) 12

2. Norvegia (11-3) 9

3. România (4-8) 4

4. Irlanda de Nord (3-10) 1