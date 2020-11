Adrian Mutu: "Băieţii au arătat că joacă fotbal, am dominat Danemarca de la cap la coadă" / Cui i-a dedicat selecționerul calificarea la EURO

Naționala Under 21 pregătită de Adrian Mutu s-a calificat la Campionatul European, după ce a remizat cu Danemarca, scor 1-1, pe arena "Ilie Oană" din Ploiești, în ultimul meci al preliminariilor. Turneul final din 2021 se va desfăşura în Ungaria şi Slovenia.





Pentru România, aceasta este a doua calificare consecutivă la Euro. În 2018, selecționata pregătită de Mirel Rădoi a câștigat grupa de calificare, iar în 2019, "tricolorii" au avut un parcurs de vis la turneul final, unde s-au oprit în semifinale.





România este a patra în ierarhia formaţiilor de pe locul al doilea şi mai poate fi întrecută doar de Islanda (locul 2, în Grupa 1), echipă al cărui meci din Armenia a fost amânat, din cauza conflictului militar din Nagorno-Karabah, potrivit News.ro.





Cele 16 echipe calificate la turneul final: Ungaria, Slovenia, Rusia, Elveția, Olanda, Danemarca, Spania, Anglia, Franța, Italia, Portugalia, Cehia, Germania, Croația, România, Islanda.