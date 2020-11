Răzvan Lucescu, depistat pozitiv cu Covid-19

Răzvan Lucescu a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, anunță oficialii celor de la Al Hilal, formație pe care tehnicianul român o pregătește în prezent.



Conform Digisport, Lucescu Jr. prezintă dureri mari de cap, febră și o moleșeală accentuată. Razvan Lucescu va intra în carantină pentru 14 zile.



Al Hilal, deţinătoarea titlului din Liga Campionilor Asiei, a fost eliminată din competiție din cauza Covid-19: a reușit să adune doar 11 jucători pentru ultima partidă din Grupa B. Formația a fost exclusă la "masa verde".



