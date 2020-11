Cosmin Contra și colapsul iberic de la Dinamo: "Nu sunt bani nici de o pizza"

Dinamo traverseaza una dintre cele mai grele situații din istorie, formația din Ștefan cel Mare aflându-se tot mai aproape de colaps. Cosmin Contra vrea să plece de la echipă, fostul selecționer vorbind deschis despre cât de grav se prezintă lucrurile la gruparea alb-roșie. "Dau bani de la mine, nu am luat niciun euro în aceste trei luni de zile. Nu sunt bani nici de o pizza" - Cosmin Contra.







Contra, 44 de ani, spune pentru gsp.ro că a venit cu inima deschisă la Dinamo, convins fiind de către Juan Melero, cel cu care a lucrat și la Getafe. Între timp, Melero a fost îndepărtat din proiect, iar la Dinamo situația este una foarte gravă.





Contra, despre cum a fost convins să vină la Dinamo







"Hai să clarificăm lucrurile de la început, să nu mai fie discuții în care să se spună că eu i-am adus pe spanioli. Singura persoană cu care am vorbit despre acest proiect și de cei care vor cumpăra clubul și în care am avut încredere este Juan Melero.







Am lucrat la Getafe, când am antrenat în Spania, și mi-a spus că el garantează pentru aceste persoane, că sunt persoane serioase și că vor să facă un proiect extraordinar în România.







El mi-a spus că va fi creierul din această operațiune, că el va planifica totul. Știam ce profesionist e și că dacă va fi implicat va fi un proiect bun. Eu am negociat cu Juan Melero, nu cu Pablo Cortacero.







Am venit la Dinamo și mi s-a promis marea cu sarea de către Melero și Cortacero. Mi-au promis că se vor face investiții în infrastructură, că se va face o academie nouă, că se face stadion nou, că vor fi investiții la nivel de echipă...







Cosmin Contra, pentru gsp.ro.

În principiu, la nivel de echipă, s-au adus jucători buni pe contracte bune la nivelul României. Mi s-a promis un proiect foarte serios" -





Nimeni nu a luat vreun ban







"Ce s-a întâmplat după, în aceste două luni... Cosmin Contra, jucătorii noi și cei din jurul meu nu au primit nici măcar un euro. Nimeni nu a luat un euro de când a venit la echipă.







În fiecare săptămână au fost promisiuni că vor veni banii și că se vor achita salariile la zi. Dar nu s-a întâmplat. Eu nu am luat nici măcar un euro. Din contră, am cheltuit 20.000 de euro din buzunarul meu pentru a plăti diverse lucruri" - Cosmin Contra.







A plătit diverse lucruri cu bani din buzunarul propriu







"Am plătit anumite lucruri pe la Săftica, în fiecare săptămână dau niște bani de la mine celor care lucrează acolo, bucătarilor, celor care îngrijesc terenul, femeilor de serviciu...







Sunt bani dați din buzunarul meu și nu ar fi trebuit să fie dați de mine! Chiar și apartamentul în care stau l-am plătit eu. Am crezut în proiect și am plătit 6 luni în avans apartamentul în care stau. Am dat 7.000 de euro pentru că aveam încredere în proiect, pentru că mi-a garantat Juan Melero" - Cosmin Contra.







Cât de gravă este de fapt situația la Dinamo







"Situația este foarte complicată. Din păcate, nu sunt probleme doar la prima echipă. Există probleme la copii și juniori, la furnizori. Nu avem bani să luăm pizza după meciuri ca să dăm jucătorilor, cu o zi înainte de meci nu știm dacă avem bani ca să mergem în deplasări.







De două luni și jumătate mi se întâmplă numai probleme la echipă. Sufăr enorm pentru că am venit cu inima deschisă la Dinamo, am crezut într-un proiect măreț.







Încerc din toate puterile să țin corabia pe linia de plutire. Dau bani de la mine. Mi s-au promis multe lucruri și s-au făcut puține. Sau chiar deloc. Când voi pleca, voi face o conferință de presă în care voi spune exact situația de la Dinamo și ce am trăit. Și lumea să aprecieze dacă am lucrat în condiții normale sau în unele imposibile" - Cosmin Contra.







După disputarea a 11 etape din Liga 1, Dinamo (poziția a 15-a) împarte ultimele locuri în clasament cu FC Argeș (locul 14, cu 8 puncte) și Astra (locul 16, ultimul, cu 5 puncte).



În următoarea rundă, Dinamo va juca, pe propriul teren, împotriva celor de la FC Voluntari.