Dan Alexa, noul antrenor al echipei ASU Poli Timişoara: "Am venit pentru un singur obiectiv, acela de a încerca promovarea"

"Tavi, ştiţi foarte bine, a plecat. Îmi pare rău, despre Tavi am să vorbesc frumos tot timpul, este un antrenor talentat, care a avut rezultate bune aici. Din păcate îmi pare rău că nu a înţeles că aici tot timpul s-a lucrat în echipă. Tot timpul s-a reuşit conlucrând foarte bine. Cred că nu e loc de orgoliu. Am discutat şi cu el, am încercat să-i explic că poziţia lui de antrenor principal nu se schimbă. A fost alegerea lui.

În discuţia mea cu Tavi i-am spus că rămâne antrenor principal, decide absolut tot ce ţine de mersul echipei, era problema doar să se sfătuiască, nu neapărat cu mine, ci cu toţi oamenii care decid în clubul acesta. El a înţeles greşit din punctul meu de vedere, eu i-am explicat foarte clar, îmi pare rău, cred că a fost o decizie luată din orgoliu, care nu şi-a avut rostul. Asta s-a întâmplat, este normal să colaborezi cu oamenii din club. Era normal să colaborăm cu toţii, să ne sfătuim. Eu aşa văd lucrurile şi când eu eram antrenor principal mă sfătuiam cu oamenii în care credeam. Eu cred că Tavi s-a pripit, dar îi doresc multă baftă. Cât timp a fost aici şi-a făcut foarte bine treaba", a spus Alexa despre fostul antrenor principal, care şi-a reziliat contractul cu Poli.





Dan Alexa a debutat ca antrenor la ACS Poli, pe care a promovat-o în Liga I în ediţia 2014-15, performanţă repetată în sezonul următor ca "principal" al Rapidului. Le-a mai pregătit în prima ligă pe ASA Tg. Mureş, Concordia Chiajna, Dunărea Călăraşi, pe care de asemenea a promovat-o în elită, şi Astra Giurgiu. În vară a antrenat-o pe Rapid Bucureşti în play-off-ul Ligii a II-a iar din 20 august a îndeplinit funcţia de manager general al Politehnicii Timişoara.





ASU Poli ocupă locul 3, cu 20 de puncte, în clasamentul Ligii a II-a, după 11 etape şi după FC U Craiova, 22 de puncte, şi Dunărea Călăraşi, tot 20 de puncte.

"Am venit la Politehnica pentru un singur obiectiv, acela de a încerca promovarea. Pentru noi este foarte important anul acesta, pentru că se fac eforturi din toate punctele de vedere să putem să ne atingem acest obiectiv. Am acceptat imediat, pentru că momentul acesta este o situaţie grea. Am acceptat să vin, aşa cum am acceptat să vin în vară să ajut Politehnica (n.r. - ca manager general), îmi doresc foarte mult să reuşim promovarea... Şi cred că se poate promova",