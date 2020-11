Diego Maradona a fost externat / Prima poză cu argentinianul după ce a fost operat pe creier

Fostul fotbalist argentinian Diego Maradona, care a suferit o operaţie pe creier, a fost externat, miercuri, informează ole.com.ar.

Maradona a părăsit într-o ambulanţă clinica din Olivos, în faţa căreia s-au adunat numeroşi fani şi fotoreporteri. Vedeta a fost transportată la o reşedinţă din districtul Nordelta din apropiere de Buenos Aires, aproape de locul în care locuiesc fiicele lui şi unde îşi va continua recuperarea, scrie News.ro.

"Am stat cu Diego, vă spun că a trecut prin cel mai dificil moment din viața lui. Cred că e un miracol că acel cheag de sânge nu s-a spart. Noroc că a fost depistat la timp. Nu a fost o operație de rutină. Acum Diego e bine, urmează să fie externat, dar are nevoie de liniște. Va fi o listă cu tot cei care au permisiunea de a-l vizita. Vrem ca Diego să rămână cât mai mult printre noi. În ceea ce privește pastilele pe care le lua, eu știu că erau prescrise de un psihiatru", a declarat Matias Morla, avocatul lui Maradona.

Great to see a smile on Maradona’s face after undergoing successful brain surgery. \uD83D\uDC51\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7 pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ