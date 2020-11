România vs Belarus 5-3 - După o oră de vis, "tricolorii" primesc trei goluri

Meci amical

Au marcat Mitrea ’11, R. Marin ’20, Nedelcearu ’31, ’55 şi Puşcaş ’44 pentru tricolori, respectiv Kendysh ’63, Bakhar ’80 şi Klimovich ‘90+2 pentru oaspeţi.





În minutul 83, Lazar a apărat penaltiul executat de Yablonski.

Au evoluat echipele:

România: Lazar – Nedelcearu, Mitrea, Toşca (Cristea ‘45) – Mogoş, Marin (Cpt.), Nistor, C. Ganea – Man (Băluţă ‘57), Puşcaş (Alibec ‘57), Tănase (Maxim ‘57). Selecţioner: Mirel Rădoi.





Belarus: Chichkan – Pechenin, Naumov (Yuzepchukh ‘45), Polyakov, Bordachev – Ebong (Stasevich, 62), Maevski (Cpt.) (Yablonski, 62), Khachaturyan (Klimovich ’70), Bakhar – Kendysh, Laptev (Skavysh ‘62). Selecţioner: Mikhail Markhel





Partida a fost arbitrată de bulgarul Georgi Kabakov, ajutat la cele două linii de Martin Margaritov şi Diyan Valkov. Rezervă a fost Sebastian Colţescu.

11 noiembrie: România – Belarus 5-3 (amical)

15 noiembrie: România – Norvegia (Liga Naţiunilor) – 21:45, “Arena Naţională” Bucureşti

18 noiembrie: Irlanda de Nord – România (Liga Naţiunilor) – 21:45, Windsor Park Belfast

Desfășurarea livetext a partidei dintre România și Belarus:

"Cred că am câştigat o repriză şi am pierdut o repriză. Aveam nevoie de această victorie, moralul este important, era nevoie de această descătuşare. Nu e dezamăgire că am primit trei goluri, dar este o problemă. Însă mă bucur că am văzut o reacţie a jucătorilor, că am reuşit să fim calmi, dar asta nu înseamnă că trecem cu vederea alte probleme",“Fericit că am înscris de două ori. Speram să marchez. Din păcate mai avem de îmbunătăţit, fiindcă jocul din a doua repriză a lăsat de dorit. Nu mă aşteptam să fiu căpitan dar acest lucru mă bucură. Avem valoare şi putem merge la Mondiale, la Campionate Europene. Aştept cu nerăbdare duelul cu Haaland dacă voi juca, astfel de meciuri te fac să realizezi la ce nivel eşti”,Cele trei partide vor fi transmise LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Radio România Actualităţi, PRO TV (Liga Naţiunilor) şi PRO X (partida amicală).Încă o eroare în apărare. Klimovich preia la marginea careului, trece ușor printre Ganea și Mitrea și îl învinge pe Lazar.'83 Lazar plonjează și respinge cu brațul stâng penaltiul executat de Yablonski.'82 Skavysh este faultat în careu de Mitrea și oaspeții vor avea un penalti.Mitrea respinge greșit pe spate, Bakhar scapă singur cu Lazar și îl învinge cu un șut cu latul.'76 Bicfalvi trimite un șut foarte aproape de vinclu, cu piciorul stâng.'75 Mitrea îl lovește pe Klimovich și este avertizat cu un cartonaș galben.'71 Skavysh scapă singur în flancul drept, șutează puternic la colțul scurt, dar Lazar este atent și respinge.'70 Bicfalvi intră în locul lui Marin. După câteva secunde, acesta îl calcă pe Polyakov și primește cartonaș galben.'69 Mogoș este înlocuit cu Crețu.Mogoș respinge greșit după un corner executat de Stasevich, iar mingea intră în poartă după ce îl lovește pe Kendysh.'61 Bakhar trage la colțul scurt, Lazar respinge în corner.'58 Mirel Rădoi face schimbări: Alibec, Maxim și Băluță au intrat, Man, Pușcaș și Tănase au ieșit.Tănase trage puternic de la 20 de metri, pe centrul porții, Chichkan respinge în față, Nedelcearu urmărește și înscrie fără probleme.A început repriza secundă. Cristea a intrat în locul lui Toșca.Repriză excelentă pentru "tricolori".Nedelcearu ratează prima reluare cu capul, însă insistă, trimite mingea până la Pușcaș, acesta trece mingea pe lângă Bordachev și înscrie cu un șut puternic.Tănase execută foarte bine un corner, Mogoș prelungește până la Nedelcearu și acesta trimite mingea în poartă din apropiere.'31 Tănase urmărește bine și trage din prima, dar mingea este deviată în corner.'28 Man se mișca superbă în careu, trece mingea pe lângă un adversar, îi pasează lui Tănase, dar acesta pierde un tempo și ratează o ocazie bună.'26 Man trage de la marginea careului, însă mingea îl lovește în spate pe Pușcaș și iese în afara terenului.'21 Florin Tănase încearcă un șut la colțul scurt, dar mingea este deviată și se oprește în brațele lui Chichkan.Răzvan Marin execută penaltiul în dreapta portarului, lângă bară. Chichkan a sărit bine, dar nu a ajuns la minge.'18 Pușcaș driblează în careu și este oprit cu un fault de Naumov (fundașul a primit cartonaș galben). Lovitură de la 11 metri pentru România.'12 Ebong trage pe lângă poarta lui Lazar, din afara careului.Marin centrează perfect, Mitrea îi ia fața portarului și înscrie cu o lovitură de cap. Fundașul celor de la Sepsi, în vârstă de 33 ani, se află la primul meci pentru echipa națională.'7 Tănase îi pasează în careu lui Man, acesta este blocat în momentul șutului.A început partida. Belarușii au avut lovitura de start.