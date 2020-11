​VIDEO PSG vs Rennes 3-0 / Două goluri și un assist pentru Angel Di Maria

Ligue 1





Datorită dublei marcate, Angel Di Maria a devenit al optulea cel mai bun marcator din istoria PSG, cu 86 de goluri, devansându-l pe Safet Susic (85 goluri), informează News.ro.

Moise Kean a deschis scorul din pasa lui Di Maria ('11). Argentinianul a reușit să înscrie de două ori ('21 şi '73). Vezi aici reușitele. Brest vs LilleLens vs ReimsLorient vs NantesMetz vs DijonNimes vs AngersNice vs MonacoLyon vs St. Etienne