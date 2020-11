Tensiunile de la CFR și umilința de pe Olimpico - Ofertele tentante care-l îndepărtează pe Dan Petrescu de o rămânere în Gruia

CFR a înregistrat cea mai severă înfrângere din istoria participărilor în cupele europene (5-0), AS Roma distrându-se cu campioana României. Coleric din fire, Dan Petrescu a părut resemnat de la începutul meciului de pe Olimpico. Ofertele în cazul său sunt unele importante din punct de vedere financiar, iar șansele care el să rămână în Gruia sunt tot mai mici.

Aventura lui Dan Petrescu la CFR se apropie de final. "Bursucul" a luat încă un titlu cu formația din Gruia, iar acum pare mai tentat ca oricând de o nouă provocare.



Oferte sunt, iar banii existenți la mijloc nu sunt deloc de neglijat. De altfel, antrenorul spunea la o conferință din urmă cu doar câteva zile că el "pierde bani stând la CFR".



Conform Prosport, Al-Nasr Riad este tot mai aproape de a obține semnătura antrenorului român.

Arabii îi oferă undeva peste 2 milioane de euro pe stagiune, iar oficialii grupării mai sus amintite iau în considerare chiar să-i plătească și clauza de reziliere a contractului cu CFR (asta, desigur, în cazul în care nu va exista o despărțire pe cale amiabilă).



Nu este însă singura ofertă a lui Petrescu: gsp vorbește de interesul unor grupări din spațiul ex-sovietic: o ofertă din Rusia și o alta din Kazakhstan.



Un lucru e clar: Dan Petrescu are șanse tot mai mici să rămână în Gruia după cele trei titluri cucerite alături de CFR Cluj. Tensiunile dintre tehnician și patronat sunt tot mai vizibile, iar formația resimte din plin pe teren aceste neînțelegeri.





Dan Petrescu, după înfrângerea cu AS Roma: "Eu am avertizat mereu că am nevoie de jucători şi asta s-a văzut azi"