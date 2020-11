Dan Petrescu, după înfrângerea cu AS Roma: "Eu am avertizat mereu că am nevoie de jucători şi asta s-a văzut azi"

Europa League

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 5-0 (3-0), de echipa AS Roma, într-un meci din etapa a treia a grupei A din Europa League.





Au marcat Mkhitaryan ‘2, Ibanez ’24, Mayoral ’34, ’84 şi Pedro Rodriguez ’89.





În aceeaşi grupă se va disputa, de la ora 22:00, partida Young Boys vs ŢSKA Sofia.





În etapa următoare, la 26 noiembrie, CFR Cluj va juca acasă cu AS Roma şi ŢSKA va întâlni pe teren propriu Young Boys, potrivit News.ro.