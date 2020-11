Adrian Mititelu, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare

Adrian Mititelu, patronul grupării FC U Craiova 1984 din Liga 2, a fost condamnat, joi, la 3 ani de închisoare cu executare în regim de detenție. Omul de afaceri oltean este acuzat de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, după cum se arată în motivația Curții de Apel din Craiova.





Hotărârea din data de 5 noiembrie 2020 este una definitivă. Reamintim că în primă instanță Adrian Mititelu fusese achitat.





Decizia Curții de Apel din Craiova:







“În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie.







În baza art 66 alin 1 lit a şi b C.pen interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art 68 alin 1 lit c) C.pen. În baza art 65 C.pen interzice inculpatului exercitarea aceloraşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie.







În baza art 12 din Legea 241/2005 interzice inculpatului dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal la societăţiile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art 13 din Legea 241/2005 comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive”, se arată în decizia Curţii de Apel, conform News.ro.







Ce s-a întâmplat de fapt





În 2016, Adrian Mititelu a fost trimis în judecată după ce procurorii DNA din Craiova l-au acuzat pe Mititelu de evaziune fiscală. Omul de afaceri l-a vândut la FCSB pe Mihai Costea în 2011, înainte ca gruparea olteană să fie dezafiliată.







Suma transferului a fost de 1.1 milioane de euro, tranzacția realizându-se deși lotul de jucători al Craiovei se afla la cel moment sub sechestrul celor de la ANAF.







În total, era vorba despre 39 de fotbaliști, printre aceștia aflându-se și Mihai Costea. La acel moment, SC Fotbal Club U Craiova SA avea datorii la stat în valoare de 9.906.095 de lei, sumă pe care Fiscul încerca să o obțină prin executare silită.





Ce a declarat Mititelu imediat după sentință



"Deși mi s-a furat o echipă întreagă, deși mi-au luat alții jucători, am ajuns tot eu să mă duc să fac pușcărie, pentru jucătorii furați de alții.





E o decizie care nu are nicio legătură cu aplicarea actului de justiție, este o condamnare făcută de mafia din justiție, deranjată de ce am făcut în acești ani.







Am făcut fel și fel de plângeri, acum am fost executat. Este o execuție ordinară, fără nicio acoperire legală.







Este vorba despre jucătorul Costea Mihai Alexandru, care a ajuns la Steaua în baza excluderii echipei Universitatea Craiova și nu în baza acelui act de transfer, care nu s-a mai finalizat. Toți cei 39 de jucători au fost luați prin actul de excludere, niciunul nu a plecat printr-un transfer" - Adrian Mititelu, la Digisport.





"Curtea de Apel București i-a achitat pe Sandu și pe Dragomir, iar eu sunt condamnat. Pentru un jucător care a ajuns la Steaua din postura de jucător liber de contract. Nu s-a furat niciun ban. Am probat. Sandu și Dragomir au fost achitați pentru cei 39 de jucători, inclusiv Mihai Costea.



O s-o atac pe căile extraordinare, o să-mi caut drepturile mai departe. Vă rog să mă credeți că este o mare nedreptate și fac pușcărie nevinovat. Nu am făcut nicio faptă ilegală, este un abuz și totul are legătură cu lupta mea de a reduce echipa în prim plan. Timpul va demonstra că fac închisoare total nevinovat", a completat Mititelu la sursa citată.