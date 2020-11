Europa League: AS Roma - CFR Cluj / Dan Petrescu: "Ar fi miracolul carierei dacă vom câștiga"

După patru puncte acumulate în primele două partide, pentru CFR urmează cel mai important test din Grupa A din Europa League. Formația lui Dan Petrescu întâlnește pe AS Roma, chiar pe Olimpico. Cu destule absențe importante în lot, tehnicianul român spune că un rezultat pozitiv ține mai degrabă de un miracol. Partida va fi transmisă LiveText pe HotNews.ro și în direct pe DigiSport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus.





Echipe probabile:





AS Roma: Lopez - Fazio, Ibanez, Kumbulla - Peres, Villar, Cristante, Spinazzola - Pedro, Mkhitaryan - Mayoral





CFR Cluj: Bălgrădean - Susic, Manea, Ciobotariu, Camora - Djokovic, Hoban, Deac - Păun, Debeljuh, Rondon





Grupa A, clasament:





1 CFR Cluj 4 puncte (3-1)

2 AS Roma 4 (2-1)

3 Young Boys 1 (2-3)

4 ȚSKA Sofia 1 (0-2).







Ce spune Dan Petrescu



"E clar că Roma e favorită, nu am zis-o eu, o zic faptele. Va fi până la final favorită. Cum să pregătim meciul, dacă nu am avut timp să ne antrenăm? Doar s-a terminat un meci, avem 7 jucători absenți. Spuneți-mi și mie cum să îl pregătesc? N-avem nici lot, nici jucătorii care trebuie la dispoziție. E o perioadă foarte grea pentru mine, pentru club. Greu găsesc soluții pentru a face vreo echipă. Ar fi miracolul carierei dacă vom câștiga. Nu cred că la Roma există titulari și rezerve. Au 21 de jucători care joacă la echipa națională. Nu văd de ce s-ar plânge antrenorul Fonseca, când noi abia reușim să strângem 4 jucători pe banca de rezerve. Cred că numai un miracol ar face ca CFR să scoată ceva pozitiv mâine. Dacă n-am pe nimeni, ce soluții să am? Dacă nu avem fundași, toți sunt accidentați, ce vreți să fac? Să intru eu să joc? O să inventăm cu jucători care nu joacă pe postul lor. Cred că doar CFR are ghinionul ăsta în Europa, să aibă 3 fundași centrali din 4 accidentați. Clar, va fi o echipă improvizată. De obicei n-ai succes când faci asta. Jucătorii trebuie să dea tot ce au mai bun și să înțeleagă că dacă ai pierdut la Roma nu are de ce să îți fie rușine. Ținând cont că Roma are 6 fundași centrali în lot, nu ne dă și nouă doi? Iar cine dă mâine gol primește o pizza de la mine" - Dan Petrescu într-o conferință de presă. Ce crede antrenorul italienilor



"Clujul este o echipă foarte puternică, are o strategia a sa de a juca şi face foarte bine. Asta i-a adus în trecut foarte multe victorii. Antrenorul său este unul care vine din şcoala veche. Clujul nu a pierdut în ultimele 15 meciuri, a avut mai multe egaluri şi acasă, şi în deplasare. Clujul ne poate face probleme, dar vom da tot ce putem" - Paulo Fonseca, antrenorul celor de la AS Roma. CFR, dueluri cu AS Roma







Prima confruntare directă a avut loc în Champions League, în septembrie 2008. Pe Olimpico, dubla de senzație a lui Culio aducea o mare surpriză: CFR se impunea pe terenul Romei, scor 2-1.







La meciul retur lucrurile s-au schimbat, iar Roma s-a impus cu 3-1. CFR termina pe ultimul loc grupa din care au mai făcut parte Chelsea și Bordeaux.







În 2011, CFR a dat din nou piept cu Roma și tot în Liga Campionilor. Pe Olimpico a fost 2-1 pentru gazde, iar la Cluj s-a încheiat nedecis, scor 1-1. CFR a încheiat tot ultima o grupă din care au mai făcut parte Bayern Munchen și FC Basel.



