Ronald Koeman vorbește despre cum l-a surprins tactic Mircea Lucescu

Barcelona a învins, dar nu a convins. Presa catalană a criticat pe alocuri jocul formației lui Ronald Koeman, victoria cu 2-1 în fața lui Dinamo Kiev fiind una fără glorie. La finalul partidei, tehnicianul olandez a precizat unde l-a surprins Mircea Lucescu prin tactica sa.







Catalanii s-au impus cu 2-1, dar jocul Barcelonei este departe de pretențiile fanilor și de așteptările ultimilor ani.







La finalul confruntării de pe Camp Nou, Ronald Koeman nu s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale.







"La început, am jucat foarte bine, am avut ocazii pentru a ne desprinde, de a face 2-0, dar apoi au apărut destule probleme în ceea ce privește controlul, în special la centrul terenului. Trebuie să recunoaștem că adversarii au produs mai mult pericol decât ne așteptam.





Știm că nu putem juca bine de fiecare dată când apărem pe teren. Știm că trebuie să ne îmbunătățim jocul fără minge, le-am oferit adversarilor prea multe spații. Trebuie să învățăm această lecție și să ne îmbunătățim.





Este important că am ajuns la 9 puncte din tot atâtea posibile în Champions League. Trebuia să începem bine și știam că nu va fi un meci foarte ușor. Astăzi nu am fost la înălțime, însă contra lui Juventus am făcut un joc foarte bun" - Ronald Koeman, citat de sport.es.







Ce a spus Mircea Lucescu





"Sunt mulțumit de modul în care am jucat, în special de modul în care am făcut tranziția de la apărare la atac. Am avut atât viteză, cât și ultima pasă, spre deosebire de meciul cu Ferencvaros, când pe contraatacuri am jucat individual și am ratat multe șanse.







Acum, am adus mai mulți oameni pe contraatac, însă ne-a lipsit calmul din fața porții, în special lui Supryaga și Tsygankov. Totuși, vreau să-i remarc pe Tsygankov și Nescheret, cred că au fost cei mai buni din echipa noastră.





E greu de spus dacă acesta a fost cel mai bun meci al sezonului. Având în vedere condițiile în care s-a jucat acest meci și dificultățile întâmpinate, cred că am arătat un joc foarte bun, sunt mulțumit. Am avut atacuri foarte bune și multe ocazii la poarta Barcelonei" - Mircea Lucescu, citat de sport.ua.