Dinamo Kiev a avut o prestație lăudabilă pe Camp Nou, dovadă stând faptul că Marc Andre ter Stegen a fost cel mai bun om al gazdelor. La finalul partidei, Mircea Lucescu s-a dus direct la Lionel Messi, discuția celor doi fiind surprinsă în direct de camerele tv.



Conform eurosport.ro, Il Luce are o colecție impresionantă de tricouri, printre acestea făcând parte și cel al marelui Pele de la Mondialul din 1970.



Conform presei internaționale, Messi a răspuns afirmativ, iar tricoul i-a fost oferit lui Mircea Lucescu pe tunelul de acces spre vestiare.



\uD83D\uDC55 Dynamo Kiev coach Mircea Lucescu asked for Messi's shirt as soon as the game ended. Messi gave it to him in the dressing room tunnel #BarçaDynamo [as] pic.twitter.com/crCm5M2heW