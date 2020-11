Dan Petrescu, înaintea partidei cu AS Roma: "Dacă pierdem mâine, nu e nicio ruşine. Ar fi miracolul carierei dacă vom câștiga"

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat, miercuri seară, că echipa AS Roma este favorită la meciul din etapa a treia a grupei A din Europa League și că o victorie ar reprezenta miracolul carierei sale.

​"E clar că Roma e favorită, nu am zis-o eu, o zic faptele. Va fi până la final favorită. Cum să pregătim meciul, dacă nu am avut timp să ne antrenăm? Doar s-a terminat un meci, avem 7 jucători absenți. Spuneți-mi și mie cum să îl pregătesc? N-avem nici lot, nici jucătorii care trebuie la dispoziție. E o perioadă foarte grea pentru mine, pentru club. Greu găsesc soluții pentru a face vreo echipă. Ar fi miracolul carierei dacă vom câștiga mâine!

Nu cred că la Roma există titulari și rezerve. Au 21 de jucători care joacă la echipa națională. Nu văd de ce s-ar plânge antrenorul Fonseca, când noi abia reușim să strângem 4 jucători pe banca de rezerve. Cred că numai un miracol ar face ca CFR să scoată ceva pozitiv mâine.

Dacă n-am pe nimeni, ce soluții să am? Dacă nu avem fundași, toți sunt accidentați, ce vreți să fac? Să intru eu să joc? O să inventăm cu jucători care nu joacă pe postul lor. Cred că doar CFR are ghinionul ăsta în Europa, să aibă 3 fundași centrali din 4 accidentați. Clar, va fi o echipă improvizată. De obicei n-ai succes când faci asta.

Jucătorii trebuie să dea tot ce au mai bun și să înțeleagă că dacă ai pierdut la Roma nu are de ce să îți fie rușine. Ținând cont că Roma are 6 fundași centrali în lot, nu ne dă și nouă doi? Iar cine dă mâine gol primește o pizza de la mine", a declarat Dan Petrescu într-o conferință de presă.

AS Roma și CFR Cluj se întâlnesc joi, de la ora 19:55, în etapa a treia din grupa A din Europa League. Partida va fi transmisă LiveText pe HotNews.ro și în direct pe DigiSport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus.