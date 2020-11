Ben Youssef, noul jucător al lui CFR Cluj

Clubul CFR 1907 Cluj anunţă că Syam Ben Youssef a semnat un contract cu gruparea ardeleană şi s-a alăturat deja lotului pregătit de Dan Petrescu.





Fundaşul central a evoluat în ultimele sezoane în Turcia la Kasimpasa şi Denizlispor.



Jucătorul francez de origine tunisiană, în vârstă de 31 de ani, a mai evoluat la Bastia, Esperance Tunis, Leyton Orient, Astra Giurgiu şi Caen.



La Astra Giurgiu, el a evoluat în perioada 2012-2015, câştigând Cupa României, în 2014.



La echipa naţională a Tunisiei, Ben Youssef a adunat 48 de selecţii şi a marcat de două ori, informează News.ro.





AS Roma vs CFR Cluj va avea loc joi, 5 noiembrie, de la ora 19:55, pe Stadio Olimpico din Roma. În România, meciul poate fi urmărit în direct pe Digisport, Telekom și Look, dar și LiveText pe HotNews.ro.