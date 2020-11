VIDEO Real Madrid - Inter 3-2 / Fără victorie în Ligă, Antonio Conte nu ia în calcul că va fi demis

​Inter a acumulat doar două puncte după primele trei meciuri jucate în Champions League, formația italiană fiind învinsă, scor 3-2, de Real Madrid. Cu toate că parcursul echipei din Serie A este mult sub așteptări, Antonio Conte nu ia în calcul că ar putea fi demis.







Aici poți vedea toate rezultatele zilei de marți din Champions League.





Grupa B





Real Madrid vs Inter Milano 3-2

Au marcat: Benzema '25, Ramos '33, Rodrygo '80 / Martinez '35, Perisic '68



Şahtior Doneţk vs Borussia Monchengladbach 0-6

Au marcat: Alassane Plea '8, '26, '79, Bondar '17 (autogol), Bensebaini '44, Stindl '65



Clasament:



1. Monchengladbach (10-4) 5

2. Șahtior (3-8) 4

3. Real Madrid (7-7) 4

4. Inter (4-5) 2





Ce spune Antonio Conte







"Rezultatele spun că suntem într-un moment slab, dar mentalitate există și echipa este în creștere. Nu știu câte echipe au jucat așa la Madrid. Golurile primite în prima repriză au fost două cadouri, trebuie să ne îmbunătățim pe parte defensivă, să fim mai atenți.







Am marcat două goluri și am avut mai multe șanse să facem 3-2, apoi am suferit. Rezultatele nu recompensează eforturile pe care le depunem, dar în același timp ne arată că suntem pe drumul cel bun, trabuie să fim mai atenți la detalii" - Antonio Conte.





Rezumatul partidei dintre Real Madrid și Inter.