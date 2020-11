Dan Petrescu a mai pierdut un om de bază înaintea meciului cu AS Roma - CFR are un singur fundaș central valid în lot

Andrei Burcă (27 de ani - om de bază în defensiva campioanei României) a fost testat pozitiv la Covid-19, astfel că în acest moment Dan Petrescu are un singur stoper valid pentru meciul cu AS Roma din grupele Europa League.







După ce îi pierduse pe Vinicius și Cestor (ambii accidentați), Dan Petrescu nu se poate baza nici pe serviciile lui Andrei Burcă, transmite gsp.ro.







Fotbalistul a fost testat pozitiv la Covid-19, iar în acest moment Denis Ciobotariu este singurul stoper de meserie pe care-l are la dispoziție "Bursucul" pentru meciul cu Roma.







Conducerea aduce un fundaș





Ben Youssef este fundașul cu care conducerea încearcă să-i întărească lotul subțire lui Dan Petrescu. Jucătorul a participat cu naționala Tunisiei la Mondialul din 2018 și a mai evoluat în Liga 1 și la Astra Giurgiu.







AS Roma vs CFR Cluj va avea loc joi, 5 noiembrie, de la ora 19:55, pe Stadio Olimpico din Roma. În România, meciul poate fi urmărit în direct pe Digisport, Telekom și Look, dar și LiveText pe HotNews.ro.