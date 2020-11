VIDEO Ce vrăji mai face Ibrahimovic - Bijuteria de gol cu care a adus victoria Milanului

A împlinit 39 de ani în urmă cu aproximativ o lună, dar pare mai tânăr decât mulți dintre coechipierii săi. Zlatan Ibrahimovic a reușit să aducă victoria Milanului pe terenul celor de la Udinese (2-1) cu o execuție acrobatică.



În meciul de la Udine, Zlatan a reușit o pasă de gol (a înscris Kessie, în minutul 18) și a punctat decisiv pe final de meci (în minutul 83). Pentru gazde a marcat De Paul din penalti, în minutul 48.



În urma victoriei de duminică, AC Milan a acumulat 16 puncte, aflându-se pe prima poziție a clasamentului din Serie A. Urmează în ierarhie Atalanta (12) și Napoli (11, dar și un meci mai puțin jucat).



Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Udinese și AC Milan:



Ce spune Zlatan după meciul de duminică



"Am marcat un gol frumos, dar mai importantă este victoria. A fost un meci dificil, dar am dovedit că muncim, că suferim și rămânem împreună. În momente delicate poți arată spiritul de echipă. Echipa este într-un moment bun, credem că putem realiza multe lucruri.

Suntem una dintre cele mai tinere echipe din Europa, chiar dacă eu mai ridic media de vârstă, dar așa mă simt și eu tânăr.



Eu iau toată responsabilitatea pe umerii mei, colegii mei nu trebuie să simtă presiunea, mă ocup eu de asta. Ei trebuie doar să muncească, să creadă și să urmeze drumul nostru.



Lucrurile merg bine pentru noi, dar, așa cum am mai spus-o, trebuie să luăm fiecare meci în parte. Fiecare partidă e ca o finală, la sfârșit vedem unde vom fi" - Zlatan Ibrahimovic, citat de Digisport.





39 and riding high \uD83D\uDEB2



Zlatan Ibrahimovic's winner keeps AC Milan top of Serie A. pic.twitter.com/BNzUOU23NJ