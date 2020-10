Gerardo Seoane, antrenor Young Boys Berna: "Clujul este o echipă cu experienţă, nu e uşor să o învingi"

Tehnicianul echipei Young Boys Berna, Gerardo Seoane, a declarat joi seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, că formaţia pregătită de Dan Petrescu are experienţă şi nu este uşor de învins, potrivit News.ro.

“Astăzi nu am găsit calea către mai multe goluri, nu ne-am creat suficiente ocazii. Cred că a fost un meci dificil. Trebuia să avem mai multe şanse de a marca. Am simţit că în prima repriză am avut probleme tactice, în a doua am jucat mai bine, iar în ultimele 15 minute am avut ocazii. Românii au avut mereu jucători interesanţi, tehnici. Clujul este o echipă cu experienţă şi se poate simţi asta în modul în care se apără, în care stă tactic, am simţit astăzi că CFR se poate apăra foarte compact, nu e uşor să îi învingi”, a spus Seoane la LookSport+.





Formaţia CFR Cluj a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Young Boys Berna, în a doua etapă a grupei A a Ligii Europa. Cealaltă partidă din grupă, AS Roma – ŢSKA Sofia, s-a încheiat tot la egalitate, scor 0-0, astfel că CFR Cluj este în continuare lider în clasament.





La Cluj-Napoca, au marcat Rondon ’62 pentru gazde şi Fassnacht ’69 pentru oaspeţi.

Citește și: