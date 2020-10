Dan Petrescu: "Va fi un meci foarte dificil, Young Boys a dominat fotbalul din Elveţia în ultimii ani"

Europa League





Pentru tenicianul ardelenilor, Young Boys şi AS Roma sunt favorite să treacă mai departe din grupa A. "Şi bugetul, şi valoarea jucătorilor, tinereţea lor, noi avem jucători cu experienţă, dar nu avem valoarea pe care o au ei şi experienţa din ultimii 6 ani, noi jucăm în Europa în ultimii 2 ani, în ultimii 6 ani au jucat de 5 ori în grupele Ligii Europa; o dată în Liga Campionilor. Asta e al doilea an în Europa, deci experienţa lor e mult mai mare decât a noastră".





El a mai spus că jucătorii sunt cu banii la zi. "În momentul acesta la club lucrurile sunt foarte bine din punct de vedere financiar, toată lumea e la zi, a primit tot ce trebuie, dar când joci un meci de fotbal nu trebuie să te gândeşti la bani. Trebuie să te gândeşti la fotbal şi la competiţie, să vrei să câştigi, banii să-i laşi pe planul doi. E clar că e important acest aspect şi jucătorii nu mai au probleme din punct de vedere financiar”, a precizat Petrescu.





Întrebat dacă preferă titlul de campioană sau un parcurs bun în Europa, Dan Petrescu a răspuns: ”La ce probleme avem de lot în Europa, va fi greu să am pretenţii, la campionat dacă reuşim să trecem peste perioada asta fără accidentări, atunci e mult mai important să ne concentrăm acolo, mai ales că la anul cine nu ia campionatul, nu mai joacă în Europa”.





Meciul CFR Cluj - Young Boys Berna va avea loc, joi, de la ora 22.00, în etapa a II-a a Grupei A din Europa League.

"Va fi un meci foarte dificil, împotriva campioanei din Elveţia în ultimii ani, a dominat fotbalul în Elveţia şi după ce am studiat adversarul foarte bine în ultimele zile pot să spun că ei sunt favoriţi la trecerea de aceste grupe. În afară că pasează foarte bine, au şi planul B, care joacă minge mult pe vârf şi al doilea vârf e foarte rapid, câştigă mereu cam toate mingiile.Din punctul meu de vedere e cea mai agresivă echipă cu care am jucat noi în Europa în ultimii doi ani, ca şi agresivitate sunt foarte, foarte buni. Din păcate, avem probleme de lot, lotul nostru nu e aşa de valoros ca cel de la Young Boys care au vreo 30, avem vreo 19 jucători şi am pierdut doi de pe lista UEFA, Bordeianu care a plecat şi Cestor, care era pe lista UEFA, a dispărut pe următoarele 6 luni, problemele sunt grave, dacă o să mai apară vreo accidentare sau test Covid, o să ne fie foarte greu să facem faţă în această grupă”,