Concluziile lui Zinedine Zidane după ce Realul dezamăgește în Champions League

Realul a obținut in extremis un punct pe terenul celor de la Moenchengladbach (2-2), iar presa iberică critică incapacitatea Madridului de a se descurca într-o grupă B care părea mai mult decât accesibilă la tragerea la sorți. Cu toate acestea, Zinedine Zidane are concluziile sale și îi îndeamnă pe fani să aibă răbdare: vor veni și victoriile atât de așteptate.







Zidane și atitudinea jucătorilor săi







"Nu am crezut că va fi o dramă în această seară. Echipa a dat dovadă de reacție pe final. Prima repriză a fost foarte bună, am primit acel gol dintr-o eroare. Rezultatul final înseamnă că echipa are caracter. Vrem mereu să câștigăm, nu suntem mulțumiți cu o remiză.







Într-adevăr, posesia pe care am avut-o nu a fost concretizată uneori. Eu mă concentrez pe reacția echipei. Este un punct important, totuși. Știm că jucând astfel vom scoate lucrurile la capăt.







Jocul a fost foarte bun, iar fotbaliștii au luptat până la final. Va fi un an dificil pentru noi toți, dar astăzi trebuie să fim mândri" - Zinedine Zidane, la finalul partidei care a adus primul punct al Realului în actuala ediție de Champions League.