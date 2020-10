Ronaldinho va rămâne în carantină la un hotel din Belo Horizonte, oraş în care urma să participe la un eveniment organizat de un sponsor la stadionul Mineirao.

Fostul internaţional brazilian a jucat ultima dată la Fluminense, în 2015.

Ronaldinho announces he tested positive for COVID-19....while smiling of course. \uD83D\uDE05



We wish him a speedy recovery. \uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFE



\uD83C\uDFA5: IG/ronaldinho pic.twitter.com/pmYOr8ZRDN