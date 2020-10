Cosmin Contra, după înfrângerea cu Sepsi: "Mi-e ruşine că port sigla asta, le cer scuze suporterilor"

Golurile au fost marcate de Achahbar ’29 şi I. Fulop ’77.

“Vreau să le cer scuze tuturor suporterilor dinamovişti pentru imaginea pe care am dat-o. Mi-e ruşine că port sigla asta. E inexplicabil, mai ales că am venit după o săptămână în care am analizat foarte bine echipa asta. O victorie meritată a lui Sepsi, felicitări.N-am ce să găseasc nimic pozitiv în seara asta, am fost o ruşine de echipă. Nu pot să-mi explic performanţa pe care am realizat-o în seara asta. Nu-mi găsesc cuvintele, îmi cer scuze pentru imaginea arătată. În seara asta n-am avut nicio şansă, ne-au dominat din toate punctele de vedere. Nu am avut personalitate să jucăm, ne-a fost frică, să nu câştigi un duel, e inexplicabil şi pentru mine este un mare semnal de alarmă.Prefer să joc cu tinerii decât să bag jucători cu experienţă şi să nu aibă personalitate să joace fotbal. Din păcate salariile nu joacă, poate dacă ar juca salariile am fi în primele trei echipe din România. Acum din păcate avem patru înfrângeri la rând, lucrurile sunt neliniştite. Pentru mine vor fi zile grele, sunt la dispoziţia conducerii pentru ce vor să facă. Mi-e nu-mi rămâne decât să încerc să schimb faţa echipei din seara asta”,