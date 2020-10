​VIDEO Real Madrid, victorie pe Camp Nou (3-1 vs Barcelona) / Ansu Fati, cel mai tânăr marcator într-un El Clasico din La Liga

Valverde a deschis scorul pentru Real în minutul 5, Ansu Fati a egalat după doar trei minute, însă Sergio Ramos ('63, din penalti) și Modric ('90) au adus victoria madrilenilor. Vezi aici cele patru goluri. La 17 ani şi 359 de zile, Fati a devenit cel mai tânăr marcator în El Clasico din LaLiga. Anterior, recordul era deţinut de Raul, care a înscris la vârsta de 18 ani şi 95 de zile, potrivit News.ro.Neto, Dest, Pique, Lenglet, Alba (Braithwaite '87) - Busquets (Trincao '82), De Jong - Fati (Griezmann '82), Coutinho, Pedri (Dembele '82) - Messi.Ronaldo KoemanCourtois - Nacho (Lucas '43), Varane, Ramos, Mendy - Valverde (Modric '69), Casemiro, Kroos - Asensio (Rodrygo '81), Benzema, Vinicius.Zinedine Zidane.Osasuna vs Athletic BilbaoFC Sevilla vs EibarAtletico Madrid vs BetisReal Valladolid vs Deportivo AlavesCadiz vs VillarrealGetafe vs GranadaReal Sociedad vs HuescaLevante vs Celta Vigo.