​VIDEO Vlad Chiricheș, gol superb pentru Sassuolo (3-3 vs Torino)

Serie A

Foto: Twitter - U.S. Sassuolo





Oaspeţii, care au condus cu 1-0 şi 3-1, au marcat prin Linetty ’33, Belotti ’77 şi Lukic ’79.

Rezumatul partidei dintre Sassuolo și Torino. Golul lui Chiricheș, la minutul 2:47:









Atalanta vs Sampdoria

Genoa vs Inter Milano

Lazio Roma vs Bologna

Cagliari vs Crotone

Benevento vs Napoli

Parma vs Spezia

Fiorentina vs Udinese

Juventus vs Hellas Verona

AC Milan vs AS Roma.

Chiricheş, integralist la gazde, a marcat în minutul 84. Pentru gazde au mai înscris Duricic ’71 şi Caputo ’85.