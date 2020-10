VIDEO Un coechipier al lui Ianis Hagi a marcat un gol fabulos: Reușita anului în fotbal

​Glasgow Rangers s-a impus pe terenul celor de la Standard Liege (2-0), într-un meci în care Ianis Hagi a fost titular. Intrat pe teren în minutul 74, Kemar Roofe a reușit în prelungirile partidei ceea ce ar putea fi golul anului în fotbal.



Roofe a intrat în joc pe finalul disputei (minutul 74), iar în minutul 93 a reușit să înscrie cu un șut din propria jumătate de teren.



S-a încheiat 2-0 pentru Rangers, formația la care joacă și Ianis Hagi debutând cu dreptul în faza grupelor din Europa League.



Aici poți vedea golul fantastic marcat de Kemar Roofe:





Aye, so Kemar Roofe has just scored... well... the best goal ever scored by anyone. Ever. \uD83D\uDD34⚪\uD83D\uDD35⚽️ pic.twitter.com/LufeBLxvHM