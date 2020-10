Atacat de Gigi Becali, selecționerul Mirel Rădoi răspunde: "Eu văd altfel demnitatea, are un soi de disperare în el"

Cele trei înfrângeri consecutive ale naționalei au fost de ajuns pentru ca patronul FCSB-ului să ceară demisia lui Mirel Rădoi. Selecționerul a explicat neconvocarea lui Florin Tănase, dar a avut și un răspuns pe măsură pentru omul de afaceri din Pipera.







Mirel Rădoi.

Lipsa rezultatelor (înfrângerile cu Islanda, Norvegia și Austria), dar și neconvocarea lui Florin Tănase. Acestea au fost reproșurile lui Gigi Becali către





Selecționerul i-a oferit un răspuns nașului său, explicând totodată și motivul pentru care nu l-a adus la națională pe Florin Tănase.







Despre neconvocarea lui Florin Tănase la națională







Mirel Rădoi, pentru „S-a creat o întreagă tevatură cu Florin Tănase și am fost criticat de Gigi Becali. Am fost la luptă cu Cicăldău, Maxim, Răzvan Marin și am decis, alături de tot staff-ul, că e mai bine așa" -, pentru Prosport





L-au durut criticile lui Becali







Mirel Rădoi. "M-a durut ce a zis Gigi Becali. Putea măcar să-mi întindă o mână…Să nu uite că în 2015 când am venit la FCSB, când m-a sunat să preiau echipa, am venit cu mare plăcere și fără niciun interes. Am lăsat totul pentru echipă: bani, mașini, soția era gravidă în cinci luni…Acesta e un gest de demnitate" -





Despre cazul Valiza







"Când a fost cazul Valiza, l-am luat toți pe NU în brațe. Eu văd altfel demnitatea față de Gigi Becali. Eu și Olăroiu am fost singurii care am mers la el la pușcărie să-l vizităm fără a-i cere ceva. Chiar ne-a zis că apreciază asta, că toți doreau câte ceva de la el.



Are un soi de disperare în el: înțelege că Steaua nu mai joacă în Europa și nu mai poate crește cota jucătorilor săi”, a concluzionat Mirel Rădoi pentru sursa citată.





Despre involuția fotbalului românesc







„Acum 10-15 ani băteam echipe de la micul dejun. Cu Feroe, Malta sau Liechtenstein băteam cu 5-0 sau 7-0. Ne gândim că băteam cu 7-0, iar acum, după 20 de ani, batem cu 3-0. De ce? Pentru că ei și-au dat seama ce trebuie să îmbunătățească. Noi, în 20 de ani, am crezut că merge în continuare cu cartofi prăjiți și ceafă de porc. Nu am făcut nimic. Progresul nostru e foarte mic.







Da, și eu am crescut așa, dar când am plecat am încercat să văd ce se mănâncă. Am văzut cu ce au venit antrenorii la Steaua, Zenga, Olăroiu sau Protasov. Ne-au scos tot felul de mâncăruri și deserturi. De-asta am făcut performanță la Steaua. Au venit tot felul de antrenori care au văzut ce înseamnă să fii profesionist și cum trebuie să te adaptezi la fotbalul de afară” - Mirel Rădoi.







Cum l-a atacat Gigi Becali pe Mirel Rădoi





„Păi dacă iei trei bătăi, dacă iei trei bătăi… îl iubesc, că e finul meu, dar eu mă aşteptam ca Mirel să fie demn. Bă… fără Man, Coman şi Tănase n-ai ce căuta la naţionala României. Aia-i naţională? Păi dacă nu joci cu Tănase? Tănase e numărul unu. Man, Coman, Tănase, Olaru. Ăştia patru. Cu ei începi echipa naţională. După, mai vezi tu pe cine bagi”, a declarat Gigi Becali.





România va încheia în noiembrie campania din Liga Națiunilor, tricolorii mai având de disputat meciurile cu Norvegia (de acasă) și Irlanda de Nord (din deplasare).



Liga Națiunilor, clasament:



1. Austria 9 puncte (6-4)

2. Norvegia 9 (11-3)

3. România 4 (4-8)

4. Irlanda de Nord 1 (2-8)



Au mai rămas de disputat pentru tricolori:



România - Norvegia / 15 noiembrie, ora 21:45

Irlanda de Nord - România / 18 noiembrie, ora 21:45.



Ambele partide vor fi LiveText pe HotNews.ro.