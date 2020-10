Gică Hagi revine după ce a comparat stilul lui Ianis cu cel al lui Zidane: "Nu am zis că e mai mare ca mine"

Înainte de partida României cu Austria, Gică Hagi a oferit un interviu pentru presa locală. Printre altele, fostul decar al naționalei compara stilul de joc al lui Ianis Hagi cu cel al lui Zinedine Zidane. La ceva timp, Hagi vine cu noi precizări: "Duceți totul în ridicol, nu am zis că Ianis e mai mare ca mine".





Patronul Viitorului spune, printre altele, că a fost interpretat greșit după acel interviu, iar completările sunt mai jos.







Ianis e un decar autentic







„Am zis că nu seamănă cu mine, am zis că e mai pe stilul lui Zidane. Nu contează cum s-a speculat această declarație, noi mergem mai departe, iubim fotbalul, iar timpul o să aducă răspuns. 100% Ianis nu seamănă cu mine. Nu ca ADN, ca tip de jucător.







Doar sus seamănă cu mine, jos are altfel de picioare, e mai înalt, e mai frumos ca mine, vorbește engleză, eu nu vorbesc, are un joc elegant, e un decar autentic.







Are viziune în teren, e inteligent, are personalitate. E dreptul meu să spun astea, scuzați-mă. Cine l-a cunoscut știe că am dreptate” - Gică Hagi, la Telekom Sport.







„Atenție, eu nu am zis că Ianis e mai mare ca mine! Duceți lucrurile în ridicol. Nu comparați un om cu o carieră, totul e finit în cazul meu, cu cineva care abia a scos capul și care are un viitor. Nu duceți totul în ridicol.







Tratați-l și pe el cum îi tratați pe ceilalți. Îmi place de el cum îmi place și de Coman, de Man. Dacă îmi place, ce să fac? Să îmi tacă gura și să zic că Cicâldău, că Răzvan Marin nu sunt buni?! Comparați-l cu mine când va avea 35 de ani. Atunci putem să zicem”, a completat Hagi, fostul decar al naționalei României.