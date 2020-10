Marea bucurie a legendarului Pele la cei aproape 80 de ani

View this post on Instagram

O jogador completo, Pelé foi coroado como O Rei pelos seus colegas e fãs - um título que ele ostenta até hoje. Pela maioria das suas oito décadas no planeta, essa verdadeira lenda é uma referência para gerações de estrelas e fãs do jogo mais bonito. Com o aniversário de 80 anos chegando nesta sexta-feira, @FIFAWorldCup está convidando a todos para celebrar o legado do Rei! // The complete footballer, Pele was crowned O Rei by team-mates and fans alike - a title he still holds today. For the majority of his eight decades on the planet, this true legend has guided generations of stars and fans through the beautiful game. With O Rei's 80th birthday coming on Friday, @FIFAWorldCup is inviting us to join them in celebrating The King's legacy!