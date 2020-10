Doliu în fotbalul francez: Bruno Martini, fost portar, a murit la doar 58 de ani

View this post on Instagram

Bruno Martini, ancien gardien d'Auxerre et de l'équipe de France, est mort. Hospitalisé depuis le 12 octobre, Bruno Martini est décédé à l'âge de 58 ans. Gardien de but, il avait effectué la majeure partie de sa carrière sous le maillot de l'AJ Auxerre et avait été sélectionné à 31 reprises avec les Bleus. \uD83D\uDCF8 L'Équipe #BrunoMartini