Încă un transfer la CFR Cluj: Mijlocaș brazilian adus din Portugalia

View this post on Instagram

BUN VENIT, WILLIAM SOARES DA SILVA! CFR 1907 Cluj anunță un nou transfer! William Soares Da Silva a semnat cu echipa noastră și s-a alăturat deja lotului pregătit de Dan Petrescu. Mijlocașul brazilian a evoluat în mare parte a carierei sale în Portugalia și a venit în Gruia pentru a ne ajuta la îndeplinirea obiectivelor noastre. Bun venit la Cluj, William și cât mai multe realizări în tricoul “alb-vișiniu”!