VIDEO Spectacol în Merseyside derby: Everton - Liverpool 2-2

Everton vs Liverpool

Merseyside derby a avut parte de patru goluri, Everton și Liverpool remizând, scor 2-2, pe Goodison Park. Cormoranii au condus în două rânduri, dar au plecat cu un singur punct de pe terenul formației pregătite de Carlo Ancelotti.







Mane a deschis scorul pe Goodison Park în minutul 3, Keane (19') a egalat, Salah (72') i-a adus din nou în avantaj pe "cormorani", în timp ce Calvert-Lewin (81') a închis tabela la 2-2.



În urma acestei remize, cele două formații continuă să se afle pe primele două poziții din Premier League.







De știut:

În minutul 90, Richarlison (Everton) a fost eliminat pentru o intrare dură la Thiago Alcantara. Jordan Henderson a marcat în minutul 92, dar reușita a fost anulată după consultarea VAR: a fost dictat offside la Henderson (o decizie cel puțin discutabilă).

Clasament:





1 Everton 13 puncte (14-7) / un meci în plus

2 Liverpool 10 (13-13)/ un meci în plus

3 Aston Villa (11-2) 9

4 Leicester (12-7) 9

5 Arsenal (8-5) 9 etc.