VIDEO ​Liga 1: FC Argeș vs Astra Giurgiu 1-0 / Prima victorie pentru echipa nou-promovată

Au evoluat echipele:





FC Argeş: G. Micle - Tofan, Leca, Deslandes, Muşat - D. Meza Colli, Prepeliţă (Honciu '87), Şerban - R. Grecu (Matei '84), Malele (Turda '90+3), Mirică. Antrenor: Ionuţ Moşteanu





Astra Giurgiu: Lazar - D. Bruno, Graovac (Găman '50), Dima, Radunovici - Canadjija (Wuthrich '72), Crepulja, Stahl (Balaure '59)- Budescu, V. Gheorghe (Moise '73), M. Montini. Antrenor: Alexandru Radu

Unicul gol al meciului a fost marcat de Şerban, din penalti, în minutul 69.