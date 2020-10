Răzvan Burleanu: "Mirel Rădoi se bucură în continuare de susţinerea noastră"

Întrebat cum comentează criticile formulate de Gheorghe Hagi, care spune că nu există un proiect al echipa naţională, Burleanu a răspuns: "O echipă naţională se bazează pe jucătorii care vin de la cluburi, ceea ce înseamnă că cu cât vei avea jucători care vor juca la un nivel cât mai înalt, cu atât echipa naţională va merge mai bine. Ne referim la jucători care să joace la un nivel cât mai înalt, la cele mai renumite echipe din Europa, să joace în grupele Champions League şi Europa league. Atunci când fotbalul românesc va avea un număr de jucători competitivi în ceea ce priveşte jucătorii la echipele de top, cu siguranţă şi echipa naţională va merge mult mai bine."





Naţionala României a fost învinsă, joi, de Islanda, scor 2-1, în barajul de calificare la Euro-2021 şi duminică, scor 4-0, de Norvegia, în Liga Naţiunilor.

"Ne doream foarte mult să ne calificăm, suntem ţară gazdă şi ne-am fi dorit să fie o adevărată bucurie pentru suporterii români, văzându-şi echipa favorită la Euro. Ăsta este lucrul care ne doare cel mai mult, că nu am reuşit să facem acest lucru. Mirel Rădoi se bucură în continuare de toată susţinerea noastră şi vom continua cu acelaşi staff tehnic. Am avut astăzi o discuţie cu el şi cred că are această capacitate să putem să reconstruim această echipă. Am simţit că îşi doreşte să continuie şi îşi doreşte să contribuie la această reconstrucţie a echipei naţionale.Cred că nu am mai avut capacitatea de a ne reveni după înfrângerea din Islanda, cred că acesta a fost motivul care a dus la acest scor (n.r. - 0-4, cu Norvegia). În precedenta campanie de calificare au fost două meciuri de egalitate între noi şi Norvegia. Cu siguranţă, nu aceasta este diferenţa. Dar dacă ne referim la meciul din Norvegia este un rezultat corect. Cu siguranţă echipa naţională poate mult mai mult de atât.Nu, nu m-a deranjat. (n.r. despre declaraţia lui Rădoi despre limitarea scorului cu Austria). Nu aş critica deloc acaestă declaraţie. (n.r. - depsre criticile care i-au fost adresate) La fiecare eşec al echipei naţionale, preşedintele federaţiei este criticat. dacă este să ne referim la decizia de a-l susţine pe Mirel Rădoi, nu am niciun regret. Nu am avut nici după aceste două înfrângeri şi cu siguranţă Mirel Rădoi va fi un antrenor mare pe care îl va avea România.Acum trebuie să ne clasăm cât mai bine în această grupă de Liga Naţiunilor, astfel încât să beneficiem de o tragere la sorţi pentru campania pentru mondiale şi bineînţeles să ne calificăm la mondiale, acesta este obiectivul. Şi sunt foarte încrezător, sincer. Sunt încrezător că Mirel Rădoi va avea această capacitate continuând alături de echipa naţională.Fotbalul românesc are nevoie de investiţii majore din punct de vedere financiar şi are nevoie de o strategie tehnică care să fie implementată la nivelul fiecărei academii de copii şi juniori. S-a văzut această diferenţă dintre noi şi ceilalţi, care vin dintr-o altă cultură fotbalistică. Avem deja o filozofie la nivel tehnic care se traduce în proceduri în zona de scouting, de competiţii, de pregătire a antrenorilor, dar aceste lucruri trebuie accelerate. Dar degeaba le vom accelera dacă nu îşi găsesc un suport financiar, iar zona de copii şi juniori suferă cel mai mult în România",