Selecționerul Austriei, despre Mirel Rădoi: "Schimbă jucătorii, dar tactica nu este modificată"

România vs Austria, 14 octombrie, 21:45





România vs Austria din Liga Națiunilor va avea loc miercuri, de la ora 21:45, la Ploiești, urmând să fie în direct pe ProTV și LiveText pe HotNews.ro.

Clasament:

1 Norvegia 6 puncte (10-3) 2 Austria 6 (5-4) 3 România 4 4 Irlanda de Nord 1 (2-7)

Au mai rămas de disputat pentru tricolori:

România - Austria / 14 octombrie, ora 21:45 România - Norvegia / 15 noiembrie, ora 21:45 Irlanda de Nord - România / 18 noiembrie, ora 21:45.

"Ne aşteaptă un joc foarte dificil. Pentru ambele echipe acest joc este important. România este o echipă foarte bună, practică un foarte bun joc combinativ, poziţional, are foarte bune momente de tranziţie, face pressing. Chiar dacă am pierdut la Klagenfurt, am avut destule momente de joc bun, iar în perspectiva jocului de mâine suntem pregătiţi.Cu Islanda, echipa României a jucat destul de defensiv, spre deosebire de jocul de la Klagenfurt, când s-au remarcat prin presiunea la care am fost supuşi. Au făcut un pressing avansat. În Norvegia, primele 20 de minute au fost foarte bune, au avut câteva ocazii de gol, dar niciunul dintre aceste două meciuri nu a fost câştigat. La Klagenfurt, România a dovedit că poate să joace compact în defensivă. Noi trebuie să dăm sută la sută pentru a avea speranţe că vom putea câştiga.Nu am fost surprins (n.r. - de meciul României cu Islanda). Să nu uităm că în Islanda a fost un alt tip de meci, cu manşă unică. Cred că planul tactic al colegului meu a fost acela de a juca compact în defensivă şi de a lansa contraatacuri. România are calităţile necesare de a juca astfel, cu o tranziţie pozitivă deosebită. Am observat că selecţionerul român schimbă jucătorii, dar tactica nu este modificată”,