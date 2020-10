Ce spune selecționerul Mirel Rădoi despre o eventuală demisie

România vs Austria, 14 octombrie, 21:45

România a arătat rău în ultimele două meciuri oficiale, tricolorii pierzând atât calificarea la Euro 2020 (1-2 cu Islanda), cât și meciul care a urmat în Liga Națiunilor (0-4 cu Norvegia). Selecționerul Mirel Rădoi a discutat despre următorul duel, cel cu Austria, dar și despre o eventuală demisie de pe banca tehnică a tricolorilor.







Despre o posibilă renunțare







"Nu mi-a trecut prin cap să renunţ, consider că schimbarea de generaţie trebuie făcută. Trebuie să găsim soluţii mental să trecem peste ultimele două înfrâgeri" - Mirel Rădoi, într-o conferință de presă.







Ce își reproșează







"Îmi reproșez că nu am fost în stare sa capacitez jucătorii pentru miza partidei cu Islanda. Acolo ni s-a rupt firul, nu au stiut cum sa gestioneze necalificarea și noi nu am stiut cum să-i facem să înțeleagă. Nu văd o resemnare, văd o lipsă de reactie. Cred că mâine seara (n.r. miercuri), băieții vor avea o altă reacție. E clar că în Islanda am dărâmat tot ceea ce am construit în primele două partide, cu Irlanda de Nord și Austria" - Mirel Rădoi.





Despre promovarea tinerilor de la Under 21







"Asta e filozofia noastră, strategia noastră. Am vorbit de la început cu conducerea Federației. Nu mi-aș dori să săcrific spectacolul de dragul rezultatului. Jucătorii de la U21 vor trebui să facă pasul. Va trebui să venim cu ceva nou, iar echipa națională va arăta mai bine din puncte de vedere al jocului", a completat Rădoi.





România vs Austria din Liga Națiunilor va avea loc miercuri, de la ora 21:45, la Ploiești, urmând să fie în direct pe ProTV și LiveText pe HotNews.ro.



Clasament:



1 Norvegia 6 puncte (10-3)

2 Austria 6 (5-4)

3 România 4

4 Irlanda de Nord 1 (2-7)



Au mai rămas de disputat pentru tricolori:



România - Austria / 14 octombrie, ora 21:45

România - Norvegia / 15 noiembrie, ora 21:45

Irlanda de Nord - România / 18 noiembrie, ora 21:45.