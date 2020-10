Marcus Rashford (Manchester United) a fost decorat de Regina Elisabeta a II-a

Din cauza închiderii şcolilor la finele lunii martie, pentru evitarea propagării coronavirusului, autorităţile au instituit un program pentru copiii din medii modeste.

Boris Johnson anunţase iniţial suspendarea tichetelor de masă pentru copiii proveniţi din familii modeste, în ciuda solicitării adresate în acest sens de atacantul Marcus Rashford.

Atacantul englez Marcus Rashford a cerut guvernului britanic să continue să ajute copiii săraci să se hrănească pe parcursul verii, după ce anunţase că a strâns fondurile necesare pentru a permite asociaţiei FareShare să servească trei milioane de porţii de mâncare persoanelor defavorizate.

Rashford a lansat o primă campanie pe contul său de Twitter şi pe reţelele sociale la începutul lunii aprilie, strângând 134.000 de lire sterline (150.000 euro), sumă pe care a dus-o la 400.000 de lire (circa 450.000 euro) din veniturile proprii.

Rashford şi-a îndeplinit obiectivul de a finanţa trei milioane de porţii de mâncare până la finalul lunii iunie, în urma donaţiilor alimentare şi financiare, care au atins o valoare de 20 de milioane de lire sterline (22,3 milioane euro).

