Gylfi Sigurdsson, eroul islandezilor, știe unde s-a jucat calificarea în meciul contra României

Euro 2020, baraj de calificare

Gylfi Sigurdsson a fost eroul nordicilor, jucătorul celor de la Everton reușind o dublă contra tricolorilor. Islanda s-a impus cu 2-1 contra României, iar formația lui Mirel Rădoi a ratat prezența la Euro 2020 (de vara anului viitor).







Ce spune Sigurdsson





"Ne-am făcut meciul dificil pe final, la 2-1, a trebuit să ne apărăm. Am înțeles miza acestui meci, ceea ce e foarte bine. Mă bucur că am marcat două goluri și am dus echipa în avantaj.





Cred că am avut ghinion la faza acelui penalti, ar fi fost mai bine să avem un final mai liniștit. Ne-am apărat foarte bine sub presiune și le-am ținut piept" - Gylfi Sigurdsson, după victoria cu România, pentru Stöð 2 Sport.





În vârstă de 31 de ani, Sigurdsson evoluează la Everton, formație care are un start de Premier League foarte bun: 4 victorii din tot atâtea partide.







Ce meciuri vor urma pentru tricolori în perioada imediat următoare:





11 octombrie/ Norvegia – România (Liga Naţiunilor)

14 octombrie/ România – Austria (Liga Naţiunilor)





*Confruntările vor fi LiveText pe HotNews.ro.