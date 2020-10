Alexandru Mitriță, împrumutat de FC New York City la Al-Ahli

Echipa de fotbal New York City FC a anunţat, joi, că atacantul român Alexandru Mitriţă a fost împrumutat la formaţia saudită Al-Ahli Jeddah până la data de 31 ianuarie 2022, potrivit site-ului clubului din liga profesionistă nord-americană (MLS).

Transferul va fi perfectat după vizita medicală, iar clubul din Arabia Saudită va avea o opţiune de cumpărare la finalul perioadei de împrumut.Mitriţă se află în Islanda cu echipa naţională a României pentru meciul din semifinalele barajului pentru EURO 2020. Clubul american a precizat că lui Mitriţă i s-a permis să călătorească din cauza circumstanţelor personale speciale. După ce acţiunea echipei naţionale a României se va încheia, Mitriţă se va prezenta la Al-Ahli pentru vizita medicală.Alexandru Mitriţă a jucat în acest sezon 12 partide şi a marcat patru goluri, oferind şi două pase de gol. El a marcat 16 goluri în MLS în 41 de apariţii şi este unul dintre cei patru jucători din istoria NYCFC care a marcat un hat-trick.''Pandemia de COVID-19 a avut un impact dramatic în privinţa călătoriilor spre Statele Unite. Aceste restricţii au împiedicat vizitele din ţările natale şi spre ţările natale ale jucătorilor, inclusiv România. Din cauza acestor restricţii, soţia lui Mitriţă, care este însărcinată cu primul copil al cuplului, a revenit în România în acest an'', a menţionat clubul newyorkez.''Având în vedere circumstanţele personale ale lui Mitriţă în contextul pandemiei, am simţit că cea mai bună mutare pentru toate părţile în acest moment este împrumutarea sa la Al-Ahli. El este cu siguranţă un jucător în care credem şi care ne-a ajutat să câştigăm meciuri în ultimele 18 luni. Nu ştim cât vor dura aceste restricţii de călătorie, aşa că, din punct de vedere uman, am dorit să îi respectăm dorinţa de a fi mai aproape de familie'', a declarat directorul sportiv al clubului american, David Lee.Având în vedere reglementările statului New York şi protocolul MLS, Mitriţă ar fi trebuit să se supună unei carantine obligatorii la revenirea în Statele Unite după fereastra oficială FIFA, precum şi după cea din noiembrie, a amintit clubul din New York.În legătură cu transferul în Arabia Saudită, Mitriţă a declarat: ''A fost un an foarte dificil pentru mine şi pentru familia mea. Soţia mea şi cu mine aşteptăm naşterea primului nostru copil în săptămânile următoare şi ea nu putea fi alături de mine la New York. Vreau să mulţumesc sincer clubului pentru că mi-a dat şansa de a juca fotbal şi de a fi alături de familie. Din prima zi susţinerea fanilor a fost una formidabilă şi vreau să le transmit toată dragostea mea. Le doresc clubului şi colegilor mei tot ce e mai bine pentru restul sezonului''.Mitriţă a fost transferat de la Universitatea Craiova la New York City FC în ianuarie 2019, pentru 8 milioane de euro, informează Agerpres