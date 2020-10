Ce spune Dennis Man despre penaltiul controversat obținut în derbiul FCSB vs Dinamo

În minutul 75 al partidei de pe Arena Națională, un duel dintre Ismael Lopez Blanco și Dennis Man este penalizat cu penalti și cartonaș roșu pentru dinamovist de către centralul Radu Petrescu (după ce a fost sfătuit de unul dintre tușieri).



La câteva zile distanță, Man rememorează faza care a produs atâtea polemici.

"Sincer, am văzut reluările și am văzut că el a atins mingea, dar nu cădeam dacă nu aș fi fost dezechilibrat. Au fost discuții, dar eu nu am urmărit să simulez, așa s-a întâmplat. În cele din urmă, mă bucur că am reușit să câștigăm" -