VIDEO Liga 1: CSU Craiova vs Poli Iași 1-0 / Accidentare gravă pentru Koljic

Unicul gol al meciului a fost marcat de Bărbuţ, în minutul 51.





CSU Craiova: Pigliacelli - Vlădoiu, Bălaşa, M. Constantin, Bancu -Bic (Mateiu '82), Cicâldău (Screciu '76), Nistor - Ivan, Koljic (Bărbuţ '43), Baiaram. Antrenor: Cristiano Bergodi





Poli Iaşi: Axinte - Onea (Popadiuc '88), Mihalache, Baxevanos, Buşu - Breeveld, Vanzo (Acka '66), Pasaglia - Platini (Cabral '46), Cristea (Zajmovic '46), Calcan. Antrenor: Daniel Pancu

În minutul 35, Elvir Koljic a fost scos de pe teren cu targa şi a fost transportat la spital, după un fault dur al lui Mihalache, care a fost apoi eliminat."Îmi pare rău, am 35 de ani, în viaţa vieţii mele nu am lovit pe nimeni. Nu am vrut asta. Îmi cer scuze. În prima fază mi-a dat galben şi apoi roşu, nu am avut ce să comentez. Îmi pare foarte rău, îmi cer scuze în faţa lui, familiei lui. Nu am cuvinte. Scuzele mele sunt în van acum, nu ştiu ce să fac acum. După ce am luat roşu nici nu m-am mai uitat la meci. Îmi pare rău de Koljic, eu puteam să iau 10-15 roşii, sănătatea este mai importantă",Sursă video: Telekom SportSepsi Sfântu Gheorghe vs FC ArgeșAstra Giurgiu vs FC VoluntariFCSB vs Dinamo BucureștiFC Botoșani vs Chindia TârgovișteGaz Metan Mediaș vs FC HermannstadtFC Viitorul vs CFR ClujUTA Arad vs Academica Clinceni