​Liga 2: Rapid București vs Concordia Chiajna 4-2 / Giuleștenii au fost conduși de două ori

Pentru Rapid au marcat Panoiu '32, Drăghiceanu '60, Goge '69 și Bălan '90+4 (penalti). Golurile ilfovenilor au fost înscrise de Zăvoi '12 și Herghelegiu '44.În urma acestui rezultat, giuleștenii au urcat pe prima poziție în clasamentu ligii secunde, la egalitate de puncte cu U Craiova 1948 (oltenii încă nu au jucat în această etapă).ACS Viitorul Târgu Jiu vs Petrolul PloieștiDunărea Călărași vs Aerostar BacăuFarul Constanța vs MetaloglobusCSM Reșita vs Unirea SloboziaRipensia Timișoara vs Gloria BuzăuMiercurea Ciuc vs ASU Poli TimișoaraComuna Recea vs FC U Craiova 1948Universitatea Cluj vs Pandurii Târgu JiuCS Mioveni vs Turris-Oltul Turnu Măgurele