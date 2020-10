Baraj Euro: ​Lotul cu care Islanda va aborda meciul cu România

Portari: Hannes Þór Halldórsson (Valur, 70/0), Rúnar Alex Rúnarsson (Arsenal, 5/0), Ögmundur Kristinsson (Olympiacos, 16/0)

Fundaşi: Ari Freyr Skúlason (KV Oostende, 73/0), Hörður Björgvin Magnússon (ŢSKA Moscova, 29/2), Birkir Már Sævarsson (Valur, 92/1), Kári Árnason (Víkingur R., 84/6), Ragnar Sigurðsson (FC Copenhaga, 94/5), Sverrir Ingi Ingason (PAOK, 30/3), Hólmar Örn Eyjólfsson (Rosenborg, 15/2), Hjörtur Hermannsson (Bröndby, 16/1)

Mijlocaşi: Birkir Bjarnason (Brescia, 86/13), Aron Einar Gunnarsson (Al Arabi, 87/2), Gylfi Sigurðsson (Everton, 74/22), Rúnar Már Sigurjónsson (Astana, 25/1), Guðlaugur Victor Pálsson (SV Darmstadt, 98/17), Arnór Ingvi Traustason (Malmö FF, 34/5), Arnór Sigurðsson (ŢSKA Moscova, 10/1), Jón Dagur Þorsteinsson (AGF, 4/1), Jóhann Berg Guðmundsson (Burnley, 75/8), Mikael Neville Anderson (FC Midtjylland, 6/0)

Atacanţi: Albert Guðmundsson (AZ Alkmaar, 12/3), Alfreð Finnbogason (FC Augsburg, 57/15), Jón Daði Böðvarsson (Millwall, 50/3), Kolbeinn Sigþórsson (AIK, 58/26), Viðar Örn Kjartansson (Valerenga IF, 26/3)

Semifinala play-off-ului UEFA EURO 2020, Islanda vs România, este programată joi, 8 octombrie, de la ora 21:45.

Hópur A landsliðs karla fyrir leikina gegn Rúmeníu í undanúrslitum umspils EM 2020 og gegn Danmörku og Belgíu í Þjóðadeild UEFA.



