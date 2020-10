VIDEO AC Milan egalează în minutul 120+2 (2-2 vs Rio Ave) și se califică dramatic, după 12 serii la loviturile de departajare

La loviturile de departajare portughezii au avut mai multe şanse de a obţine victoria, dar nu au reuşit să le fructifice. Colombo a ratat de la Milan, dar Nelson Monte l-a imitat, Donnarumma a ratat şi el, dar nici omologul său de la Rio Ave, polonezul Kieszek nu a reuşit să transforme, Bennacer a ratat la a doua sa execuţie, dar l-a imitat şi Geraldes. Danezul Kjaer a înscris, iar Santos a ratat, astfel că Milan s-a calificat în grupe.

Who said you could go to bed before watching this ⤵️



Qualcuno pensava di andare a dormire senza rivedersi la serie \uD83C\uDD58\uD83C\uDD5D\uD83C\uDD55\uD83C\uDD58\uD83C\uDD5D\uD83C\uDD58\uD83C\uDD63\uD83C\uDD50 dei calci di rigore? ⤵️#RioAveMilan #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/TDJABBrFzV