Europa League: CFR Cluj vs KuPS Kuopio (de la ora 18:30) / Echipa lui Dan Petrescu se află la un pas distanță de grupe

CFR Cluj va înfrunta în play-off-ul preliminariilor Europa League pe KuPS Kuopio, campioana Finlandei. Câștigătoarea din acest meci se va califica direct în grupele competiției, fără să existe un meci retur. Disputa va avea loc joi, 1 octombrie, ora 18:30, și va fi Livescore pe HotNews.ro.

Echipe probabile:

CFR Cluj: Bălgrădean - Susic, Burcă, Vinicius, Camora - Chipciu, Bordeianu, Djokovic, Deac, Debeljuh, Rondon. Antrenor: Dan Petrescu





KuPS: Virtanen - Savolainen, Tarasovs, Nuno Tomas, Pikk - Saxman, Adjei-Boateng, Nissila - Sale, Rangel, Pennanen. Antrenor: Arne Erlandsen



După 18 etape, KuPS Kuopio ocupă locul secund în campionatul Finlandei, aflându-se la un singur punct în spatele liderului HJK Helsinki (KuPS are cu două meciuri mai puțin disputate).





KuPS a pierdut categoric în primul tur al preliminariilor Champions League (0-5 cu Molde), însă a trecut în preliminariile Europa League de Slovan Bratislava (la loviturile de departajare) și de lituanienii de la Suduva (2-0).

Ce au declarat cei doi antrenori:

"După ce am văzut ultimele şase meciurile ale lor, pot spune că nu există favorită. Este o echipă foarte, foarte bună, sunt lideri în campionatul Finlandei, practică un joc modern, ofensiv şi nu am văzut puncte slabe. Am studiat bine echipa şi jucătorii noştri trebuie să facă un meci perfect şi chiar să se autodepăşească, mai ales că ei sunt în formă şi noi nu prea stăm bine. Cred că vor avea 8-9 străini în teren, brazilieni, portughezi, toţi sunt buni, cred că va fi un meci pe muchie de cuţit. E posibil să ajungem la penaltiuri, suntem pregătiţi. Ar fi păcat pentru fotbalul românesc să nu ne calificăm şi nu ar fi deloc bine pentru CFR Cluj. Cu lotul de acum va fi imposibil să ducem şi în campionat şi în Europa League, dar important este să ne calificăm", a declarat Dan Petrescu.



Arne Erlandsen: Va fi foarte greu pentru noi





"Un meci foarte greu pentru noi, CFR are experienţă şi joacă pe teren propriu. Ştim asta, aşa că trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Au o echipă bună, cu jucători foarte buni, aşa că nu pot alege un singur jucător. Ştim de CFR Cluj, de alte cluburi din România, cunoaştem fotbalul de la voi. Probabil că se gândesc că echipa noastră e uşor de eliminat, dar sper să se înşele. Pentru noi ar fi incredibil dacă ne-am califica, este un meci foarte mare pentru noi”, a declarat Arne Erlandsen.

Celelalte meciuri din play-off-ul preliminariilor Europa League:

Ararat (Armedia) vs Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Charleroi (Belgia) vs Lech Poznan (Polonia)

Dinamo Zagreb (Croația) vs Flora (Estonia)

Slovan Liberec (Cehia) vs APOEL (Cipru)

Malmo (Suedia) vs Granada (Spania)

Rosenborg (Norvegia) vs PSV (Olanda)

Hapoel Beer Sheva (Israel) vs Viktoria Plzen (Cehia)

Dynamo Brest (Belarus) vs Ludogorets (Bulgaria)

FC Copenhaga (Danemarca) vs Rijeka (Croația)

Legia (Polonia) vs Qarabag (Azerbaidjan)

Sarajevo (Bosnia și Herțegovina) vs Celtic (Scoția)

Standard Liege (Belgia) vs MOL Fehervar (Ungaria)

Dundalk (Irlanda) vs Klaksvik (Insulele Feroe)

FC Basel (Elveția) vs CSKA Sofia (Bulgaria)

Young Boys Berna (Elveția) vs Tirana (Albania)

AEK Atena (Grecia) vs Wolfsburg (Germania)

Glasgow Rangers (Scoția) vs Galatasaray (Turcia)

Rio Ave (Portugalia) vs AC Milan (Italia)

Sporting Lisabona (Portugalia) vs LASK Linz (Austria)

Tottenham (Anglia) vs Maccabi Haifa (Israel)

La centrul partidei se va afla arbitrul croat Ivan Bebek. El va fi ajutat la cele două linii de Goran Pataki şi Bojan Zobenica, iar rezervă va fi Mario Zebec.Până la acest moment, nicio televiziune nu a achiziționat drepturile de a transmite întâlnirea dintre CFR Cluj și KuPS Kuopio. Partida va fi difuzată la Radio România Actualități și la Național FM.CFR Cluj și-a început aventura europeană în preliminariile Champions League. După ce a trecut în primul tur de Floriana (Malta) , echipa lui Dan Petrescu a fost eliminată dramatic de Dinamo Zagreb (Croația) . Pentru ardeleni a urmat turul trei preliminar al Europa League, unde a trecut de Djurgarden (Suedia) , scor 1-0 (golul a fost marcat de Vinicius).Valoarea lotului este clar în favoarea ardelenilor: echipa finlandeză este cotată la 4,23 milioane de euro, în timp ce valoarea lotului campioanei României se ridică la 24,05 milioane de euro.