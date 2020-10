VIDEO Cupa Ligii Angliei: Victorii categorice pentru Manchester City, Manchester United și Everton

Rezultatele înregistrate miercuri:

Mai au loc în optimile Cupei Ligii Angliei:

Au marcat: Abrahams '5 / Shelvey '87Au marcat: Sterling '35, '49, Torres '65Au marcat: McTominay '44, Mata '73, Pogba '80Au marcat: Calvert-Lewin '11, '78, 84, Richarlison '56 / Snodgrass '46Liverpool vs ArsenalBrentford vs FulhamAston Villa vs Stoke