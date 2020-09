Dan Petrescu, surprins de calificarea CFR-ului: Urmează un meci foarte greu cu finlandezii de la KuPS Kuopio

​Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat surprins că a eliminat Djugarden, campioana Suediei, din Liga Europa şi spune că şi meciul următor, cu echipa finlandeză KuPS Kuopio, este foarte greu, deşi nu a văzut-o şi deşi admite că ardelenii sunt favoriţi.

Ce a spus Dan Petrescu



Sau dacă ratezi un penalti dă adversarul gol, aşa mi s-a întâmplat toată cariera, dar am avut şansă. Cred că suntem prima echipă din România care batem o echipă din Suedia din fază fixă, pentru că Vinicius este fantastic şi Ciprian a bătut foarte bine. De când a venit la CFR, Vincius dă mai multe goluri ca înainte. Contează că lucrez mai mult ca alţii aceste faze", a declarat Dan Petrescu, la Digisport.

Tehnicianul clujenilor se declară nemulţumit de programarea meciului cu Chindia Târgovişte, din etapa a V-a a Ligii I, duminică, şi spune că va folosi altă echipă în acea partidă."Normal că va fi un recul. Ce e acum? Joi. Ajungem vineri dimineaţă, la 03.00 sau la 04.00 şi duminică trebuie să jucăm. Noi nu trebuia să jucăm duminică, în niciun caz. Eu am cerut să jucăm luni, dar nu înţeleg de ce jucăm duminică. Cum să joace băieţii ăştia care au jucat 90 de minute pe sintetic. Normal, voi schimba toată echipa, va fi o echipă nouă. Cei care au jucat astăzi nu o să joace (n.r. - cu Chindia). Aş fi vrut să am o zi în plus pentru meciul cu Chindia, poate mai foloseam 2-3 jucători de azi", a precizatUnicul gol al meciului a fost marcat de Vinicius, în minutul 55.În play-off, CFR Cluj va întâlni, pe teren propriu, echipa finlandeză KuPS Kuopio, care s-a calificat, după ce a trecut în turul trei preliminar de echipa din Lituania Suduva, scor 2-0. Meciul are loc joia viitoare.