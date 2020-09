Maritimo nu a anunţat durata contractului.

Unchiul fotbalistului, sultanul Hassanal Bolkiah, are o avere estimată la 20 de miliarde de dolari.

