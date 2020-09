La un meci distanță de play-off: FCSB, varianta "Misiune imposibilă" / CFR Cluj și nemulțumirea lui Dan Petrescu

Europa League

​Singurele echipe românești rămase în competițiile europene, CFR Cluj și FCSB, joacă joi, pentru calificarea în play-off și pentru a continua lupta de accedere în grupele Europa League. Echipa lui Dan Petrescu va evolua împotriva echipei suedeze Djurgarden, ora 20:00, iar de cealaltă parte FCSB va înfrunta pe Liberec, din Cehia, ora 20:30 (ambele vor fi Livescore pe HotNews.ro).





CFR Cluj se luptă pentru calificare în Suedia







Eliminată dramatic la penaltiuri de către Dinamo Zagreb din Champions League, campioana României joacă în turul III preliminar Europa League în manșă unică împotriva campioanei Suediei, Djurgarden.







CFR Cluj vine în Suedia după câteva rezultate pozitive în campionat (victorii cu Hermannstadt și cu Astra.







Chiar și asa Dan Petrescu declară că "nu suntem mulțumiți de tragerea la sorți pentru că avem un meci foarte greu în Suedia".







De cealaltă parte, Djurgarden este campioana în exercițiu a Suediei, triumfând în campionatul intern după o pauză de 14 ani.







Suedezii s-au calificat în turul III preliminar după ce au trecut cu greu de FC Europa din Gibraltar, scor 2-1. Această calificare chinuită a nordicilor a adus și probleme importante de lot înaintea meciului cu CFR Cluj.







Cinci jucători de bază vor lipsi în meciul cu CFR Cluj. În campionat, Djurgarden se află pe locul 5 după 20 de meciuri disputate.







Câștigătoarea din acest meci se va califica în play-off și totodată va juca meciul pentru calificarea în grupele Europa League cu învingătoarea din meciul KuPS ( Finlanda) vs Suduva ( Lituania).







Meciul se dispută în manșă unică în Suedia. Djurgarden vs CFR Cluj joi, 24 septembrie, ora 20:00, în direct pe Digisport 1 și Look Plus.





FCSB încearcă imposibilul cu Liberec





După o calificare istorică împotriva celor de la Backa Topola, însă cu o echipă decimată de COVID-19, FCSB joacă împotriva cehilor de la Liberec pentru calificarea în play-off-ul Europa League.







Nu mai puțin de 13 jucători de la FCSB sunt testați pozitiv cu noul tip de coronavirus, în contradicție cu Liberec, care nu are depistat pozitiv niciun caz după o serie de testări.

Pavel Hoftych, antrenorul lui Slovan Liberec, este conștient că șansele de calificare au crescut considerabil.





"Dacă adversarul ar fi avut la dispoziție întreg lotul, cu siguranță că am fi avut șansa a doua. Șansele noastre ar fi fost mici, având în vedere că se joacă o singură manșă, dar acum consider că șansele s-au egalizat.







Este clar că ne-au crescut șansele, dar, indiferent de jucătorii pe care îi va folosi adversarul, tot sunt jucători de calitate".







În campionat, FCSB vine după o victorie la pas împotriva Argeșului, 3-0, după un hat-trick a lui Dennis Man.







De cealaltă parte, Liberec se află pe locul 5 în campionatul Cehiei după 4 etape, acumulând 7 puncte.







Câștigătoarea din această partidă va înfrunta în play-off pe câștigătoarea meciului dintre APOEL (Cipru) și Zrinjski ( Bosnia și Herțegovina).





Meciul se dispută în manșă unică în România, pe Arena Națională. FCSB vs Liberec va avea loc joi, de la ora 20:30.





FCSB nu se poate baza pe:





Andrei Vlad – portar

Andrei Miron – fundaș central

Iulian Cristea – fundaș central

Marius Briceag – fundaș

Valentin Crețu – fundaș

Ovidiu Popescu - mijlocaș

Ionuț Vînă – mijlocaș

Darius Olaru – mijlocaș

Andrei Pandele – mijlocaș

Olimpiu Moruțan – mijlocaș

Florinel Coman – mijlocaș

Sergiu Buș – atacant

Alexandru Buziuc – atacant.